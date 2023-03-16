Сальдо: силы РФ полностью контролируют линию соприкосновения на левобережье Днепра

По словам врио губернатора Херсонской области, в Херсоне практически нет большого количества украинских военных

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Российские силы полностью контролируют линию боевого соприкосновения на левобережье Днепра в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"На сегодняшний день российские войска полностью контролируют линию соприкосновения с левой стороны [Днепра]. В Херсоне практически нет большого количества украинских военных, они боятся, отходят. Появляются только днем, со стороны Николаева приезжают", - сказал он журналистам в четверг после торжественного собрания по случаю девятой годовщины Крымской весны.