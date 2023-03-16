Съезд РСПП, расширение НАТО и "русофобская бацилла". Темы брифинга Пескова

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), совещание с правительством РФ, а также сожаление в связи с присоединением к НАТО Швеции и Финляндии и поразившая Кишинев "русофобская бацилла" стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин скоро отправится в Московский международный дом музыки, где проходит пленарное заседание Российского союза промышленников и предпринимателей. Будет и отдельная встреча с членами бюро РСПП.

Затем, уже в Кремле, глава государства проведет с правительством РФ совещание по реализации задач, обозначенных в послании Федеральному собранию. С докладом по социальным вопросам выступит вице-премьер Татьяна Голикова, о состоянии финансов - первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов.

У совещания с кабмином будет закрытая часть, посвященная экономическому и инфраструктурному суверенитету России. С докладами выступят вице-премьеры Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин, Денис Мантуров. Возможно, они сделают краткие сообщения о поднимавшихся темах уже по итогам мероприятия.

Вечером состоится рабочий визит в Москву президента Южной Осетии Алана Гаглоева, ранее отложенный из-за болезни политика.

На пятницу и субботу запланированы "две видео-конференц-связи, <...> связанные с Крымом, и там будут, конечно, руководители Крыма".

Об итогах переговоров с президентом Сирии

Переговоры с Башаром Асадом были "весьма и весьма субстантивные", им предшествовали контакты на уровне МИД и Минобороны. "Главы государств заслушивали доклады министров по направлениям", в том числе руководящего межправительственной комиссией от Москвы главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Принят ряд решений, которые помогут "выйти на очень важные документы", они вскоре будут подписаны. В число тем для обсуждения вошло и военно-техническое сотрудничество.

"Затрагивалась также тема нормализации отношений Сирии и Турции". Тем не менее встрече президентов этих двух стран "должен предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне", и он сейчас идет.

О подъеме упавшего в Черное море беспилотника США

"Это прерогатива военных". ВС РФ могут поднять американский беспилотник, "если они считают, что это необходимо" для интересов и безопасности России.

В связи с инцидентом "каналы связи были задействованы": "Вы знаете, состоялись контакты по линии военных". "Были контакты по дипломатической линии". Задействовалась ли существующая с холодной войны горячая линия, Песков не уточнил.

О непризнании США приостановки ДСНВ

"По решению президента Россия приостановила свое участие" в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, несмотря на заявления Госдепартамента о непризнании такого шага.

"Я думаю, что разъяснение на заявление Госдепа будет давать наше министерство иностранных дел".

О присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

"Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе Финляндии и Швеции. Неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозы для этих стран никоим образом".

"У нас нет никаких споров с этим странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссийскими. Они не представляли для нас угрозы, и, соответственно, никакой угрозы от нас не происходило для них".

В свою очередь, Турция, от которой зависит присоединение двух северных стран к НАТО, - член альянса, "у нее в этом плане есть своя линия, у нее есть свои внутринатовские проблемы".

О якобы существующем плане сближения РФ и Молдавии

"Мне не известно ничего о существовании такого плана. Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, которых очень много сейчас публикуется в СМИ западных".

При этом Россия "всегда была, есть и остается открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией".

РФ жаль, что нынешние власти Молдавии "поражены такой русофобской инфекцией, бациллой", и имеют "не основанные ни на чем предубеждения в отношении Москвы".

Об экс-губернаторе Чукотки