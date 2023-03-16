Россия может поставить в ООН вопрос о предвзятости Секретариата организации по Украине

Секретариат ООН должен сбалансировать свою информационную работу по теме Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Секретариат ООН должен сбалансировать свою информационную работу по теме Украины, иначе РФ поставит вопрос о его ангажированности на сессии Комитета по информации Генассамблеи. Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она отреагировала на слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что Секретариат не может прокомментировать ситуацию с требованием украинских властей к монахам Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру. "Если информационная работа Секретариата не будет сбалансирована, мы поставим этот вопрос на сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН", - указала дипломат.

"Если не можете дать комментарий после прямого обращения монахов к международному сообществу на нескольких языках, Стефан, признайтесь в ангажированности и не подставляйте Организацию Объединенных Наций - это ведь полная потеря квалификации. Или отработка политического заказа. Регулярно утверждать, что вы ничего не знаете о происходящем на Украине, когда ваш шеф [генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш] регулярно наведывается в Киев (последний раз не далее как 8 марта) - вызывать недоверие к ООН и ее Секретариату", - отметила Захарова.

Она напомнила, что после пожара в Соборе Парижской Богоматери "который, как и Киево-Печерская Лавра, относится, помимо прочего, к Всемирному наследию ЮНЕСКО" Дюжаррик не замедлил с комментарием и на следующий день пообещал содействовать восстановлению. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в случае с Нотр-Дамом пострадало только церковное имущество. "Сегодня же речь идет даже не о монахах и их судьбах, (хотя и это немаловажно, т. к. возникает простой житейский вопрос - где им проживать после выселения?), а о Церкви как Божественном институте", - добавила дипломат.

"Не хочется думать, что вы, Стефан, исповедуете сегрегационный подход, разделяя мировые религии по значимости: католикам можно информационно сочувствовать, а православные недостойны реакции. Хотя думать приходится. Сегрегация по всем фронтам на лицо", - заключила Захарова.

О ситуации с Киево-Печерской лаврой

10 марта на сайте Киево-Печерской лавры УПЦ было опубликовано предупреждение и. о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (подчиняется Минкультуры Украины), в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент 10 марта заявил, что УПЦ не может выполнить предписание монахам Киево-Печерской лавры покинуть ее помещения в связи с незаконностью этого распоряжения.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил 13 марта, что монахи не выполнят предписание покинуть обитель. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил ранее, что представители УПЦ будут привлечены к уголовной ответственности в случае исчезновения из Киево-Печерской лавры "музейных экспонатов", в том числе мощей святых.

14 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и действующему председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяру Османи, в которых призвал их потребовать от Киева прекратить произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, отвечая на вопрос ТАСС о письме Лаврова, что Гутерриш исходит из того, что каждая страна должна гарантировать свободу вероисповедания и защиту религиозных объектов.