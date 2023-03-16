Володин предложил выделять для отчета Счетной палаты целое пленарное заседание Думы

Чтобы повысить эффективность парламентского контроля, депутатам нужно внедрить новые формы работы, считает спикер Госдумы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг предложил поправками в думский регламент изменить формат ежегодного отчета Счетной палаты РФ и отводить на него целое пленарное заседание палаты по аналогии с отчетом правительства РФ.

На пленарном заседании Госдумы в четверг с отчетом о работе Счетной палаты в 2022 году выступила исполняющая обязанности председателя палаты Галина Изотова. Кроме отчета в повестке Думы на четверг стоит несколько законопроектов.

"Коллеги, есть предложение, если вы поддержите, внести изменения в наш регламент, описать процедуру рассмотрения вопроса отчета Счетной палаты с описанием в том числе отчетов в комитетах, во фракциях, об учреждении отдельного дня отчета Счетной палаты. И тогда будет другое качество, тогда будет другое погружение депутатов, потому что по залу и по вовлеченности совершенно очевидно, что этим заняты те, кто понимает свою ответственность, понимает, насколько важен этот институт", - сказал Володин.

По его словам, чтобы повысить эффективность парламентского контроля, депутатам нужно внедрить новые формы работы. "Поэтому есть предложение взять и использовать наши лучшие практики, те наработки, которые есть при подготовке отчета правительства. Отчету Счетной палаты должны предшествовать заседания комитетов Государственной думы, где должны отчитываться аудиторы о том, что делает Счетная палата в разрезе профиля комитета", - добавил он.

Володин считает, что таким образом все депутаты смогут погрузиться в работу Счетной палаты, рассмотрев тот блок вопросов, который имеет непосредственно отношение к профильному комитету.

"Также правильно бы было прежде, чем мы выходим на отчет Счетной палаты, встречи руководства Счетной палаты проводить с фракциями. И на фракциях обсуждать эти вопросы, а затем уже выходить на отчет Счетной палаты, которому необходимо посвящать целиком пленарное заседание, потому что это очень важный участок работы парламента", - отметил спикер Госдумы.