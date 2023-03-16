Путин: Россия знает, кто дает советы ее недоброжелателям, как и где побольше ее ущемить

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия знает, кто из уехавших за границу дает советы недоброжелателям страны о том, как и где ее побольше ущемить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевидный", - подчеркнул российский лидер.