Матвиенко передала президенту Алжира послание Путина

Оно содержит в том числе приглашение посетить Россию, сообщила спикер Совета Федерации

АЛЖИР, 16 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну послание от главы российского государства Владимира Путина, которое содержит в том числе приглашение посетить Россию.

Делегация Совфеда во главе с Матвиенко с 15 по 17 марта находится с официальным визитом в Алжире.

"Я передала президенту Алжира послание президента РФ, оно достаточно субстантивное, в этом послании президент РФ пригласил президента Алжира посетить с официальным визитом Россию, а также пригласил его принять участие во втором саммите Россия - Африка", - сказала Матвиенко журналистам после встречи с Теббуном.