16 марта, 12:46,
обновлено 16 марта, 13:06

Матвиенко передала президенту Алжира послание Путина

Оно содержит в том числе приглашение посетить Россию, сообщила спикер Совета Федерации

АЛЖИР, 16 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну послание от главы российского государства Владимира Путина, которое содержит в том числе приглашение посетить Россию.

Делегация Совфеда во главе с Матвиенко с 15 по 17 марта находится с официальным визитом в Алжире.

"Я передала президенту Алжира послание президента РФ, оно достаточно субстантивное, в этом послании президент РФ пригласил президента Алжира посетить с официальным визитом Россию, а также пригласил его принять участие во втором саммите Россия - Африка", - сказала Матвиенко журналистам после встречи с Теббуном. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаАлжирРоссияТеббун, Абдельмаджид
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