Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что стороны детально "обсудят дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества, укрепление взаимодействия в общих интеграционных объединениях: СНГ, ЕАЭС, ОДКБ"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 марта проведет переговоры в Москве с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"20 марта состоятся переговоры главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации с министром иностранных дел Республики Армения, который посетит Москву с рабочим визитом", - сказала она.

Дипломат также отметила, что стороны детально "обсудят дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества, укрепление взаимодействия в общих интеграционных объединениях: СНГ, ЕАЭС, ОДКБ". "Планируется провести обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня, координации действий на различных международных площадках, и, конечно, в центре обсуждения будет региональная проблематика, включая урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом в Нагорном Карабахе", - добавила она.

"Планируется провести обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня, координации действий на различных международных площадках, и, конечно, в центре обсуждения будет региональная проблематика, включая урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом в Нагорном Карабахе", - добавила она.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, что Мирзоян в ближайшем будущем отправится в Москву для обсуждения вопроса о встрече с российским и азербайджанским коллегами Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым.