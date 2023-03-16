16 марта, 13:05,
обновлено 16 марта, 13:21

Путин назвал неправильным словосочетание "недружественные страны"

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, недружественными являются элиты или правители

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал неправильным словосочетание "недружественные страны", так как недружественными являются элиты или правители.

"У нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание "недружественные страны". Оно неточно отражает существующие реалии. Можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители", - сказал Путин в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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