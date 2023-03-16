По словам президента, недружественными являются элиты или правители

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал неправильным словосочетание "недружественные страны", так как недружественными являются элиты или правители.

"У нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание "недружественные страны". Оно неточно отражает существующие реалии. Можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители", - сказал Путин в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).