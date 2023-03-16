Захарова: РФ считает недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия считает абсолютно недопустимым молчание Секретариата ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отметили абсолютно недопустимую позицию отсутствия комментария со стороны Секретариата ООН. Официальный представитель [генсека ООН Стефан] Дюжаррик, будучи опытным сотрудником секретариата, занимающим эту должность уже второй раз, сказал, что у него нет информации относительно того, что происходит с Киево-Печерской лаврой. Но не думаю, что в Секретариат ООН в Нью-Йорке не доходит сигнал интернета, что там нет связи, не работают компьютеры, отключены телефоны и телевизоры", - сказала она.

Захарова не исключила, что Киев может применить силу, чтобы выдворить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. "Украинские руководство намерено до 29 марта отобрать у Украинской православной церкви Киевско-Печерскую Лавру. Не исключено и применение силы", - отметила дипломат

По ее словам, Россия решительно осуждает действия Украины в отношении Киево-Печерской лавры и призывает международные структуры оказать влияние на Киев, чтобы положить конец гонениям. "Мы решительно осуждаем данные действия [киевского режима в отношении Киево-Печерской лавры], которые грубо нарушают права и дискриминируют миллионы православных христиан. Мы обращаемся к профильным международным организациям с просьбой оказать необходимое влияние на власти Украины, чтобы положить конец гонениям и произволу в отношении Украинской православной церкви", - отметила Захарова.