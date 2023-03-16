Врио главы Чукотки намерен создать условия, чтобы жители чувствовали себя защищенными

Владислав Кузнецов отметил, что рассчитывает на совместную работу с жителями региона и всегда открыт к предложениям и идеям

ТАСС, 16 марта. Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов заявил, что его задача в новом регионе - создать условия для того, чтобы каждый житель чувствовал себя защищенным.

"Чукотский автономный округ красив и богат природными ресурсами, но главное его достояние - это люди. Моя задача - создать условия для того, чтобы каждый житель округа чувствовал себя защищенным и видел свое будущее в развивающемся родном крае. Я очень рассчитываю на совместную работу с жителями - всегда открыт к предложениям и идеям", - написал он в своем Telegram-канале в четверг.

Кузнецов также поблагодарил главу ЛНР Леонида Пасечника и коллег из правительства республики. "Моя работа на посту первого вице-премьера Луганской Народной Республики завершается. <…> Рад, что присоединился к команде в исторический момент, когда регион стал частью России, перед нами стояла важнейшая задача по интеграции республики в российскую правовую сферу. Я с удовлетворением могу отметить, что большую часть проблемных вопросов мы смогли преодолеть. Также проделана серьезная работа по формированию плана социально-экономического развития республики до 2030 года", - добавил он.

Кроме того, врио главы Чукотки выразил благодарность вице-премьеру - полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу за поддержку. "Горжусь, что смогу приложить усилия для развития важнейшего для нашей страны региона в команде настоящих профессионалов", - резюмировал он.

15 марта президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, который возглавлял округ с 3 июля 2008 года. По продолжительности пребывания в должности (14 лет и 7 месяцев) Роман Копин занимал второе место среди руководителей субъектов РФ после главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Врио руководителя округа назначен Владислав Кузнецов, бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики.