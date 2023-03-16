Члены рабочей группы по СВО предложили повысить выплаты срочникам в прифронтовых регионах

Как напомнил глава группы Андрей Турчак, такой подход уже применяется в отношении срочников, которые проходят службу в Чеченской Республике

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Члены рабочей группы по вопросам СВО предлагают установить дополнительные надбавки к денежному довольствую срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Об этом в четверг сообщил глава группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Предлагаем также установить дополнительные надбавки к денежному довольствую срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Речь идет о прифронтовой полосе Белгородской, Брянской, Курской областей и ряда других территорий", - сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба "Единой России".

Он также напомнил, что такой подход уже применяется в отношении срочников, которые проходят службу в Чеченской Республике.

Кроме того, по словам Турчака, члены рабочей группы выявили еще одну проблему: сейчас семья сотрудника органов внутренних дел, еще во время службы вставшего на учет для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается права на жилье в случае его гибели в спецоперации. "Законопроект, который решит эту проблему, подготовлен и проходит последние согласования", - отметил политик.

По его словам, также предлагается установить 1 июля День ветерана боевых действий. "Неформально он отмечается. Предлагаем закрепить на уровне указанной нормы", - добавил он.