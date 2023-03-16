Медведев провел совещание по вопросам набора на контрактную службу

Зампредседателя Совбеза посетил военный комиссариат Ленинградской области

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время своей поездки в Санкт-Петербург провел совещание по вопросам набора на контрактную службу, посетив военный комиссариат Ленинградской области.

"В ходе поездки в Санкт-Петербург провел совещание по вопросам набора на военную службу по контракту", - написал Медведев в четверг в своем Telegram-канале.

В нем также размещена видеозапись посещения Медведевым военного комиссариата Ленинградской области. В частности, зампред Совбеза РФ осмотрел столовую, где, по словам руководства военкомата, организовано трехразовое питание, рабочие кабинеты, койки для военнослужащих.