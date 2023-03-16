Общественный трибунал по Украине за год опросил более 500 жертв националистов

По словам председателя трибунала Максима Григорьева, зафиксировано очень много преступлений

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Представители международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников опросили более 500 жертв и свидетелей этих злодеяний. Об этом сообщил в четверг председатель трибунала, член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев. Трибунал был создан 1 марта прошлого года на конференции в ОП, в него входят представители гражданского общества из более 26 стран мира: журналисты, юристы, представители некоммерческих организаций.

"В настоящее время нами опрошено более 500 пострадавших и свидетелей украинских преступлений", - сказал Григорьев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Украинский национализм: от нацизма первой половины ХХ века к современному неонацизму".

Григорьев подчеркнул, что зафиксировано очень много преступлений. "В том числе обстрел и убийства мирного населения из стрелкового оружия, включая женщин и детей. Обстрелы мирных районов из тяжелого вооружения, масштабное, неизбирательное минирование мирных районов, нападения на больницы, использование живого щита, взятие заложников", - сказал Григорьев.

По его словам, Запад участвует в этих преступлениях не только поставляя вооружения, а непосредственно. "Многие из опрошенных нами жертв и свидетелей военных преступлений рассказывают, что находят обломки западные ракет после ударов по мирным жителям. Было официально заявлено Украиной, что все цели ударов они сверяют с американцами, в том числе удары по больницам, жилым домам и районам, где нет никаких военных", - подчеркнул Григорьев.

Он отметил, что еще в 2016 году опросили более 200 жертв пыток. "И видим, что когда появились американские инструкторы на Украине пошло массовое применения пытки утоплением", - сказал Григорьев.

В свою очередь, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод добавил, что примеров злодеяний очень много. "Среди них варварские бомбардировки жилой застройки, убийства мирных жителей, пытки, побои, издевательства над мирным населениям, преследования по языковому и этническому признакам, негуманное отношение к военнопленным, репрессии против граждан, обвиненных в пророссийской позиции", - сказал он.

Брод подчеркнул, что эти преступления имеют все признаки геноцида против русского и русскоязычного населения Донбасса, регионов юга и востока Украины. "Общественный трибунал накопил громадный объем свидетельств фото-, видеоматериалов, нацистской литературы, которая выходила на Украине за последние годы. Данные преступления имеют под собой совершенно определенную идеологическую подоплеку, историческую преемственность", - сказал правозащитник.