16 марта, 14:25
Военная операция на Украине

Путин ждет доклад о создании госфонда поддержки участников СВО к 30 марта

Обеспечить создание данного фонда и представить доклад поручено кабмину совместно с органами исполнительной власти регионов при участии комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин к 30 марта ждет доклад о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в перечне поручений по итогам реализации послания президента Федеральному собранию от 21 февраля, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Из документа следует, что обеспечить создание данного фонда и представить доклад поручено правительству РФ совместно с органами исполнительной власти регионов при участии комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика".

Кроме того, им также поручается обеспечить "функционирование структурных подразделений" фонда во всех субъектах РФ и подготовку предложений об адресном сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий в рамках деятельности фонда. Доклад о функционировании структурных подразделений фонда в регионах глава государства ждет до 15 апреля, а далее - один раз в квартал, об адресном сопровождении ветеранов войны и ветеранов боевых действий - к 29 декабря. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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