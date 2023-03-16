В МИД РФ призвали Германию прекратить политические репрессии против русскоязычной общины

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, сейчас власти ФРГ пытаются мстить российским соотечественникам, боровшимся с русофобией

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Москва призывает власти ФРГ прекратить политические репрессии в отношении представителей русскоязычной общины, открыто выражающих несогласие с продолжающейся в стране демонизацией России. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы сейчас наблюдаем с тревогой за продолжающейся в ФРГ кампанией политического преследования и публичной травли активистов русскоязычной общины страны. Число соответствующих инцидентов растет. В 2022 году Германию захлестнула волна русофобии. Она была спровоцирована немецкими средствами массовой информации, агрессивной риторикой официальных лиц, политиков", - констатировала она.

По ее словам, сейчас власти ФРГ пытаются мстить российским соотечественникам, боровшимся с русофобией. "Один из последних вопиющих случаев - прокуратура города Кельна возбудила уголовное дело против уроженки Днепропетровска, активистки русскоязычной общины Елены Колбасниковой за ее высказывания в защиту России 8 мая 2022 года в ходе мероприятия по случаю Дня Победы. Проживающей уже многие годы в Германии женщине грозит тюремное заключение сроком до трех лет. Судебное заседание назначено на 29 марта. Примечательно, что подконтрольные киевскому режиму украинские СМИ в унисон ликуют по поводу, как они говорят, разоблачения властями ФРГ "агента Кремля", - рассказала Захарова.

Как подчеркнула дипломат, уголовное преследование Колбасниковой является политически мотивированным и призвано запугать активистов русскоязычной общины Германии, открыто выражающих несогласие с продолжающейся в ФРГ демонизацией России. "Мы выражаем солидарность со всей так называемой русской Германией, мы призываем официальный Берлин незамедлительно прекратить политические репрессии против собственных граждан. Мы присоединяемся к словам поддержки в адрес преследуемых лиц", - заявила она.