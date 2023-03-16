Постпред Крыма считает, что вопрос о тотальной национализации в новых регионах не стоит

По мнению Георгия Мурадова, речь будет идти о каких-то сегментах, например, по примеру Крыма может изыматься имущество украинских олигархов, дискредитирующих РФ

ТАСС, 16 марта. Вопрос о проведении в новых регионах России тотальной национализации не стоит, по примеру Крыма изыматься может имущество украинских олигархов, дискредитирующих РФ, сообщил ТАСС в четверг вице-премьер - постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Национализация тотальная - такого вопроса не стоит. Речь идет о каких-то сегментах. Приведу пример, в Крыму национализируют целый ряд объектов недвижимости, которые принадлежат сегодняшним врагам России, которые воюют против нее и организовывают западную агрессию. Никогда они не будут жить в Крыму, никогда Крым их не примет. <…> Там, где это потребуется, прежде всего для нужд экономики, специальной военной операции, и где видят недобросовестное отношение к ценам, производимой продукции, я считаю, но это мое личное мнение, в отношении таких структур вопрос о национализации с компенсацией их затрат ставиться может", - сказал Мурадов.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее предложил новым регионам использовать практику национализации имущества граждан Украины, которая применяется в Крыму. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее в четверг сообщил ТАСС, что власти региона начали работу по составлению реестра национализируемой собственности.

В феврале Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "РусЛайн ко". Госсовет республики на февральской сессии принял решение о национализации около 500 объектов, в числе которых собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев". Всего на данный момент национализировано около 700 объектов.