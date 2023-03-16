Слуцкий считает юридически ничтожным заявление Госдепа по ДСНВ

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, предоставление разведданных Киеву и заявления на фоне украинского конфликта о ядерном альянсе стран НАТО вынуждают российскую сторону приостановить участие в СНВ-3

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заявление Госдепартамента о том, что решение Москвы приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительно, само по себе является юридически ничтожным. Об этом написал в четверг в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"В Вашингтоне всегда очень избирательно подходили к юридическим обязательствам, вспоминая о них только тогда, когда это удобно самим Соединенным Штатам. Международное право для США всегда работало в одностороннем порядке. И, конечно, исключительно в американскую сторону. При этом в Госдепе вновь заявили, что приостановка ДСНВ никак не скажется на поддержке киевского режима со стороны США. А вот это корень всего", - отметил Слуцкий.

По его словам, именно предоставление разведданных Киеву и заявления на фоне украинского конфликта о ядерном альянсе стран НАТО и вынуждают российскую сторону приостановить участие в СНВ-3.

"Развязанная коллективным Западом прокси-война против России совершенно изменила первоначальные условия, при которых подписывался договор. И сегодня мы не можем сбрасывать со счетов ядерные потенциалы Франции и Великобритании. Тем более, что США сами нарушали и преамбулу ДСНВ, и его центральные положения. Согласитесь, Россия имеет более чем веские основания и обоснования для своего решения. И заявления Госдепа о "юридически недействительной" приостановке СНВ-3 сами по себе юридически ничтожны", - заключил Слуцкий.

Как ранее заявили в Госдепартаменте, администрация США исходит из того, что приостановка участия Москвы в ДСНВ является юридически недействительной. По мнению Вашингтона, РФ по-прежнему обязана выполнять положения данного соглашения. Американское внешнеполитическое ведомство в очередной раз изложило версию, согласно которой РФ не выполнила условия ДСНВ и может вернуться к его полному соблюдению, разрешив проведение инспекций на своей территории, а также согласившись на встречу двусторонней консультативной комиссии.

Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.