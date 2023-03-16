Постпредство РФ назвало аморальными попытки политизации гуманитарной сферы по Афганистану

По словам зампостпреда России при ООН Анны Евстигнеевой, "стабилизация в Афганистане и решение стоящих перед ним сложных задач невозможно без комплексного и консолидированного подхода со стороны международного сообщества по урегулированию в стране"

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Любые попытки политизации под различными предлогами гуманитарной сферы по Афганистану аморальны и недопустимы. Об этом заявила в четверг заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Совет единогласного принял резолюцию о продлении до 17 марта 2024 года мандата Миссии ООН по содействию в Афганистане.

"Удовлетворены своевременным техническим продлением закрепленного в резолюции Совета Безопасности мандата Миссии ООН по содействию в Афганистане на 12 месяцев, - сказала Евстигнеева. - Исходим из того, что его параметры позволяют миссии в полном объеме осуществлять свою деятельность в Афганистане в критически важный для страны период".

"Любые попытки политизации гуманитарной сферы под различными предлогами аморальны и недопустимы, - отметила дипломат. - Убеждены в том, что стабилизация в Афганистане и решение стоящих перед ним сложных задач невозможно без комплексного и консолидированного подхода со стороны международного сообщества по урегулированию в стране".

Российская сторона подчеркивает, что важной предпосылкой результативности совместной работы должно быть принятие таких решений, которые базировались бы на кропотливом анализе и учете современных реалий.