Захарова заявила, что планы расширения AUKUS вызывают беспокойство Москвы

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на прилагаемые усилия стран AUKUS по созданию псевдогражданских партнерств, целью которых выступают противостояние и сдерживание

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Планы по расширению AUKUS (Австралия, Британия и США) вызывают "серьезную озабоченность" в Москве, среди стран, заинтересованных в присоединении к альянсу - Япония, Новая Зеландия, Республика Корея. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Серьезную озабоченность вызывает начавшееся расширение указанной структуры "AUKUS плюс", среди основных интересантов - это Япония, Новая Зеландия, Республика Корея", - сказала она.

Захарова также обратила внимание на прилагаемые усилия стран AUKUS по созданию псевдогражданских партнерств, целью которых выступают противостояние и сдерживание, а не развитие экономической интеграции и неконфликтного совместного сотрудничества. "То есть идет просто фальсификация гражданского общества, фальсификация в том смысле, что создаются квазигражданские структуры, которые призваны обеспечить это "мягкое" сопровождение "жесткой" силы в виде распространения блоковых идей НАТО и всего AUKUS", - добавила диломат.

По словам Захаровой, задачи, которые ставят перед собой западные страны, остаются очевидными - "распространить действия НАТО еще и на регион, в котором они традиционно не присутствовали по понятным причинам".

AUKUS - партнерство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности, созданное в 2021 году. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых заступят на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.