Захарова: обвинения Международного уголовного суда будут юридически ничтожны для Москвы

The New York Times ранее сообщила, что суд в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" РФ на Украине

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне информации СМИ о намерении Международного уголовного суда (МУС) в Гааге возбудить дела о "военных преступлениях" России на Украине напомнила, что обвинения суда в адрес Москвы не будут иметь никакого значения.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность, что суд в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" РФ на Украине.

"Даже если в недрах Международного уголовного суда действительно что-то такое готовится, для нашей страны это "нечто" не будет представлять ровным счетом ничего, не будет иметь никакого значения. В том числе с правовой точки зрения", - сказала она на брифинге в четверг. "Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Поэтому с данным органом Россия, повторяю, не сотрудничает, а возможно какие-то "рецепты на арест", исходящие из международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - отметила Захарова.

Международный уголовный суд был создан на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В числе стран, не являющихся участниками статута, Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".