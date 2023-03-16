Захарова: Россия и Китай обсуждают меры, если AUKUS будет расшатывать ситуацию в АТР

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Москва и Пекин уже обсуждают возможные шаги, в случае если действия AUKUS будут расшатывать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уже, в частности, с китайским друзьями, обсуждаем эту тему. Мы координируем нашу реакцию в международных организациях, публичную реакцию на подобные вещи, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - И Москву, и Пекин это заботит с точки зрения проблематики нераспространенческой, поэтому на этом треке мы координируемся".