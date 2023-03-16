16 марта, 15:51

Захарова назвала предложение Пашиняна для РФ обращаться в Совбез ООН "чудесами на виражах"

Премьер-министр Армении ранее заявил о том, что Россия может инициировать в СБ ООН отправку в Нагорный Карабах многонациональной миссии, если сама не в состоянии обеспечивать безопасность армянского населения

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "чудесами на виражах" предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна для России обращаться в Совбез ООН, в случае если российская сторона не может самостоятельно обеспечивать безопасность армянского населения.

"Это, знаете, можно оценить только одним словом - чудеса на виражах, другого определения я не могу дать", - сказала она в четверг на брифинге, комментируя заявления главы республики.

Никол Пашинян во вторник на пресс-конференции заявил о том, что Россия может инициировать в Совбезе ООН отправку в Нагорный Карабах многонациональной миссии, если сама не в состоянии обеспечивать безопасность армянского населения. 

Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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