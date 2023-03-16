16 марта, 15:54
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Захарова: Россия направляла США официальный запрос по взрывам на "Северных потоках"

Как напомнила официальный представитель МИД РФ, "США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Москва отправила Вашингтону официальный запрос с требованием дать разъяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Короткий ответ - да. Мы неоднократно публично говорили и говорили в том числе американским представителям", - сказала она, отвечая на вопрос, направляла ли Россия запрос США по взрывам на газопроводах.

Захарова напомнила, что в комментарии дипведомства от 21 февраля говорится: "с российской стороны было акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных". 

Теги:
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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