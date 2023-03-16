16 марта, 15:46,
обновлено 16 марта, 16:05

Песков: по итогам закрытой встречи Путина с бюро РСПП кабмину дали несколько поручений

По словам пресс-секретаря президента, обсуждались налоговые вопросы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с членами бюро РСПП в четверг была интерсной и предметной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Присутствовал [на встрече]. Очень интересная, содержательная, предметная. Целый ряд поручений дан правительству", - сказал Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос, обсуждались ли налоговые вопросы: "Обсуждались".

Путин в четверг выступил на пленарном заседании ежегодного съезда РСПП - оно продлилось около двух часов. После этого глава государства провел закрытую для СМИ встречу с членами бюро правления РСПП. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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