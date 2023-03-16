16 марта, 16:01

Песков: совещание с кабмином и встреча с Гаглоевым остаются в графике Путина 16 марта

Закрытая встреча с членами Российского союза промышленников и предпринимателей завершилась около 18:30 мск

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг продолжит работу по анонсированному ранее графику, несмотря на позднее завершение общения с членами Российского союза промышленников и предпринимателей - закрытая встреча с членами бюро правления завершилась около 18:30 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента сейчас еще будет правительство и потом президент Южной Осетии (встреча с Аланом Гаглоевым - прим. ТАСС)", - сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос, откуда президент черпает силы на все встречи, Песков отметил: "Эту загадку пытаются все решить последние 22 года". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГаглоев, Алан Эдуардович
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