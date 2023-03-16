Петербургское отделение СРЗП возглавила Надежда Тихонова

На этом посту она сменила Марину Шишкину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Надежда Тихонова избрана новым руководителем регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) в Санкт-Петербурге.

"На отчетно-выборной конференции тайным голосованием единогласно избран новый председатель совета регионального отделения СРЗП. Им стала Надежда Тихонова, до этого занимавшая пост секретаря бюро совета", - сообщила пресс-служба регионального отделения.

Ранее этот пост занимала Марина Шишкина (с 2017 года). 1 февраля она объявила о том, что больше не будет возглавлять петербургское отделение партии. По итогам конференции она вошла в состав бюро совета отделения.

Среди ключевых для партии направлений на ближайшую перспективу Тихонова, выступая перед делегатами конференции, назвала градозащитную деятельность, контроль за ходом реформы городского транспорта и расширением зоны платной парковки, "мусорную" реформу и гуманитарную работу, связанную со специальной военной операцией.

Тихонова являлась депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва (с 2016 по 2021 год), также была кандидатом от "Справедливой России" на выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году. Входит в состав Центрального совета СРЗП.