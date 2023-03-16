Пискарев: США развернули кампанию по дискредитации доклада комиссии по биолабораториям

По мнению главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела, американцы своими действиями пытаются "спешно сформировать общественное мнение в выгодном для них свете"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдепартамент развернул широкую кампания по дискредитации еще не опубликованного доклада российской парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Накануне оглашения результатов работы российской парламентской комиссии, расследующей деятельность биолабораторий на Украине, Соединенными Штатами развернута широкая кампания по их дискредитации. Мониторинг, который проводит комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, выявил организованную Госдепартаментом при поддержке Агентства США по глобальным медиа серию публикаций, в которых пытаются нелепо оправдываться и ставить под сомнение очевидное", - сообщил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он подчеркнул, что обычно так поступают виновные в совершении преступлений с целью избежать справедливого возмездия.

"Теперь уже всем понятно, что Соединенным Штатам есть что скрывать и чего бояться. Наша парламентская комиссия с привлечением экспертов и свидетелей вскрыла противоправную и антигуманную деятельность данных лабораторий в интересах США на Украине. А если учесть, что такие же американские биолаборатории сегодня действуют и в других странах, то после публикации материалы комиссии будет трудно опровергнуть. Уж очень неприглядные факты откроются", - добавил Пискарев.

По его мнению, американцы своими действиями пытаются "спешно сформировать общественное мнение в выгодном для них свете".

Парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине завершит свою деятельность до 23 марта и может представить палатам итоговый доклад 12 апреля. Об этом ТАСС ранее сообщили сопредседатели комиссии, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ожидается, что комиссия предложит обеим палатам парламента синхронно на своих заседаниях рассмотреть итоговый доклад о результатах ее деятельности. Парламентарии уточнили, что даты рассмотрения доклада будут определять палаты.