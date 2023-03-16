МИД РФ: попытки Армении переложить ответственность за Карабах остаются на ее совести

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что главной целью России является достижение мира, стабильности и преодоление разногласий

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия оставит на совести руководства Армении попытки возложить ответственность за безопасность Нагорного Карабаха на третьи страны. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем высказывания армянского руководства как продолжение линии, которая была взята на саммите в Праге в октябре 2022 года под эгидой Евросоюза. Поэтому оставляем на совести армянской стороны, я имею в виду руководство Армении, попытки возложить на третьи страны ответственность за судьбу Нагорного Карабаха", - сказала она, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Россия является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

Захарова подчеркнула, что главной целью России является достижение мира, стабильности и преодоление разногласий, однако делать это можно только в рамках своей зоны ответственности. "Все обязательства нашей страны четко прописаны. <...> Прописаны они в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Нужно просто открыть этот документ и посмотреть, какие обязательства несет на себе наша страна, а какие нет. И все станет достаточно просто. Российские миротворцы делают все от них зависящее, чтобы не допустить эскалации и стабилизировать обстановку на земле, и тоже делают это в зоне своей ответственности", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Пашинян на заседании правительства отметил заслугу российских миротворцев в том, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора не превратился в катастрофу. При этом он добавил, что в 2020 году Россия взяла на себя роль гаранта безопасности населения и гражданской инфраструктуры Нагорного Карабаха.