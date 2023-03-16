Сенатор сообщила, что Крым надежно защищен

Член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди при этом добавила, что необходимо продолжать сосредоточенно работать

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Безопасности Республики Крым уделяется большое внимание на всех уровнях, и сегодня полуостров надежно защищен. Такое мнение в ходе видеомоста Москва - Симферополь "Крым и Россия - вместе навсегда!", приуроченному к девятой годовщине возвращения Крыма, выразила член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

"Большое внимание сегодня главой республики уделяется безопасности Крыма, [так как] нас запугивают предстоящими весенними наступлениями, группировками какими-то. <...> Хочу еще раз <...> процитировать главу Республики Крым Сергея Аксенова, который сказал, что Крым надежно защищен, поэтому поддаваться на панику мы не будем, [но] расслабляться мы тоже не будем, мы понимаем, что происходит вокруг нас, поэтому мы просто сосредоточенно работаем и радуемся тем достижениям, которые есть в республике", - пояснила она.

Говоря о социально-экономических достижениях региона, Ковитиди отметила, что многое удалось сделать, продолжается реализация программы социально-экономического развития региона.

Член комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет отметил, что фундамент для успешного объединения Крыма с Россией до 2014 года создавали пророссийские общественные организации. "На протяжении многих десятилетий не выделялись средства на развитие нашей республики. <…> Именно крымчане сегодня смогли высвободить тот созидательный потенциал, который помог нашему полуострову стать одним из самых процветающих регионов РФ", - подчеркнул он.

По словам, заместителя председателя Совета министров Республики Крым - постоянного представителя региона при президенте РФ Георгия Мурадова, роль полуострова для России особенно важна. "Нужно твердо защитить Крым и доказать миру, что этот процесс всего переустройства, процесс событий, которые развиваются в мире, необратим, поэтому Крымская весна - это наше сегодняшнее достояние, достояние, которое мы должны приумножать, передавать, как великое достижение новым поколениям", - сказал он.

Девять лет назад Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.