Захарова: ситуация с беспилотником нужна США, чтобы перебить финансовую повестку

Официальный представитель МИД РФ назвала катастрофической ситуацию "на американских финансовых полях"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вашингтон использует инцидент с беспилотником над Черным морем, чтобы отвлечь внимание от проблем в финансовой сфере. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Катастрофическая ситуация на американских финансовых полях. Вы знаете, что там происходит: инфляция, падение трех американских банков, если у кого-то есть сомнения, серьезные ли это банки, я могу подтвердить - это не однодневные банки. То есть нужно каким-то образом перебивать повестку", - сказала она, комментируя инцидент с американским беспилотником в районе Черного моря.