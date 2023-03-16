Путин обсудил с главой Южной Осетии сотрудничество в экономике и военной сфере

Как отметил президент РФ, развиваются программы социально-экономического развития, финансовой помощи, инвестиционная программа, а также кредитная программа помощи и поддержки Южной Осетии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Главы государств обсудили сотрудничество в экономике и военной сфере.

"Не буду характеризовать отношения между Южной Осетией и Россией. Здесь, мне кажется, комментарии излишни, они носят особый характер", - констатировал Путин, приветствуя своего визави в представительском кабинете Кремля.

Президент России отметил, что отношения развиваются по всем направлениям, в том числе и в экономической сфере. "Рост товарооборота за прошлый год составил 12%. В принципе, хороший показатель", - сказал Путин. Он добавил, что развиваются все программы: инвестиционная программа, программа социально-экономического развития, программа финансовой помощи, кредитная программа помощи и поддержки Южной Осетии.

"С точки зрения обеспечения безопасности на территории республики расквартирована российская военная база и по этому направлению налажено очень тесное взаимодействие между соответствующими структурами", - добавил Путин.

Глава российского государства заметил, что наверняка есть и какие-то вопросы, которые нужно обсудить. "Я в вашем распоряжении и очень рад вас видеть", - сказал он, обращаясь к своему гостю.