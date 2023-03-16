Заместитель министра временно возглавит Минсельхоз Карелии после ареста руководителя

Исполнять обязанности главы ведомства будет Ольга Палкина

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 марта. /ТАСС/. Заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина будет временно возглавлять ведомство после ареста действующего руководителя регионального ведомства Владимира Лабинова, которому предъявлены обвинения в получении взятки в размере 10 млн рублей. Соответствующий документ в четверг подписал глава региона Артур Парфенчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Карелии.

"Ольга Палкина сегодня назначена исполняющей обязанности министра сельского и рыбного хозяйства Карелии", - рассказала пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, добавив, что документ об этом подписан руководителем региона сегодня.

Действующий глава регионального ведомства Владимир Лабинов был арестован на два месяца по обвинению в получении взятки в 10 млн рублей через посредника, который также был задержан в Санкт-Петербурге.

Задержание фигурантов, по данным регионального главка МВД, связано с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта в качестве субсидий на государственную поддержку малого и среднего бизнеса, а также развитие сельского хозяйства. Предварительно установлено, что взятка предназначалась за лоббирование интересов бизнесмена при распределении грантов.