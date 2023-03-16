Сальдо: власти Украины препятствуют выходу из гражданства из-за бегства людей из страны

Как заявил врио губернатора Херсонской области, президенту Украины Владимиру Зеленскому "нужно больше расходного материала"

ГЕНИЧЕСК, 16 марта. /ТАСС/. Киевские власти пытаются мешать украинцам оформить гражданство России, потому что обеспокоены тем, что из страны бегут люди. Об этом в четверг заявил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев продолжит считать действительным украинское гражданство даже тогда, когда его обладатель подаст заявление о выходе из него в МВД РФ. При этом в ведомстве утверждают, что такие граждане "могут рассчитывать на защиту украинского государства".

"А что же случилось на самом деле, почему киевские человеконенавистники так перевозбудились? То за двойное гражданство грозились лишить украинского, а тут вдруг от последнего не избавиться, как от прилипшей к подошве жвачки? А они очень обеспокоены, что число людей под их властью стремительно уменьшается, и пытаются этому символически препятствовать", - сказал Сальдо.

По его словам, граждане Украины бегут с подконтрольной Киеву территории "на запад и на восток по одному, семьями и целыми регионами, гибнут тысячами на фронте", а президенту Украины Владимиру Зеленскому "нужно больше расходного материала".

"Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прекрасно знают, что такое эта защита [со стороны Украины]. Это обстрелы, угнетение, унижение людей по культурному, религиозному или языковому признаку. Спасибо, им такое не нужно, они наелись досыта вашей "защиты", - подчеркнул врио губернатора Херсонской области. "Толку от таких запретов ровно ноль, для нас киевские заявления ничтожны. Собака лает, а караван идет", - подытожил Сальдо.

14 марта Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому предлагается считать прекращенным украинское гражданство россиян со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него. Принятый документ устанавливает, что россияне, имеющие гражданство Украины, считаются не имеющими украинского гражданства со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в указанном гражданстве. При этом со дня подачи заявления эти граждане обязываются воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, которые удостоверяют это гражданство.