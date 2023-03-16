Путин обсудил с Алиевым меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе

Как сообщили в Кремле, президенты России и Азербайджана также обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили практические меры по обеспечению безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, - говорится в сообщении. - Проведен также обмен мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе".

Ранее в четверг Алиев обвинил Армению в нарушении трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года. В частности, по его словам, Армения еще полностью не вывела свои войска с территории Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг заявил, что Азербайджан пытается спровоцировать военную эскалацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Также, по его словам, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора не превратился в катастрофу благодаря российским миротворцам.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. В ночь с 9 на 10 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.