Путин перед годовщиной воссоединения Крыма с РФ проведет совещание по развитию полуострова

Президент также по видео-конференц-связи примет участие в церемонии открытия в регионе культурно-исторического объекта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обсуждение будет субстантивным.

Рабочее мероприятие запланировано у Путина и непосредственно на день годовщины воссоединения Крыма с РФ - 18 марта. Как ожидается, президент по видео-конференц-связи примет участие в церемонии открытия в регионе культурно-исторического объекта.

Глава государства традиционно принимает участие в мероприятиях по случаю воссоединения полуострова с Россией. В 2022 году он провел аналогичное совещание также 17 марта, а 18 марта посетил праздничный концерт в "Лужниках".

Путин неоднократно говорил о том, что прошедшие годы доказали, насколько правильным был свободный и сознательный выбор крымчан воссоединиться с Россией. Отдельно он подчеркивал, что крупным компаниям РФ теперь нечего опасаться, они могут спокойно работать в Крыму. При этом президент обращал внимание, что еще многое предстоит сделать для развития транспортной, энергетической и другой инфраструктуры Крыма и Севастополя. В частности, в августе 2022 года правительство РФ по предложению главы государства утвердило продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года.

О развитии полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что за прошедшие девять лет удалось решить значительную часть остававшихся после украинского периода проблем населения. В последние годы на полуострове активно развивалась инфраструктура, были построены мост через Керченский пролив, клиническая больница им. Н. А. Семашко, трасса "Таврида", новый терминал аэропорта Симферополя, а также были отремонтированы около 4 тыс. км автомобильных дорог на общую сумму более 333 млрд рублей. Это позволило увеличить долю дорог в нормативном состоянии с 20% в 2014 году до почти 40% в 2022 году.

Расширяется и железнодорожная пригородная сеть. Количество пригородных поездов увеличено до 94 в сутки, они курсируют по 15 маршрутам, в том числе по маршруту Керчь - Анапа (Краснодарский край).

Кроме того, с 2014 года было построено почти 2 млн кв. м жилья, а до 2030 года планируется ввести 11 млн кв. м жилья.

Повышается и инвестиционная привлекательность полуострова. В Крыму создана свободная экономическая зона, реализуется более 1,5 тыс. инвестпроектов с заявленным объемом инвестиций около 580 млрд рублей. За последний год было заключено 167 инвестсоглашений, объем заявленных инвестиций превышает 270 млрд рублей. В 2023 году корпорация развития Крыма намерена привлечь не менее 20 новых инвесторов, которые вложат в экономику республики примерно 130 млрд рублей. Всего за девять лет в экономику региона вложили около 1 трлн 439 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в том числе 827 млрд рублей внебюджетных инвестиций.