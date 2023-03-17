Посольство РФ не увидело работу Индонезии по отмене виз по прибытии для россиян

В дипмиссии отметили, что введение запрета на выдачу документа по упрощенной схеме может привести к снижению турпотока из РФ, в том числе на остров Бали

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Индонезии не предпринимает шагов с целью ужесточения визовых требований к российским туристам и отмены процедуры выдачи им виз по прибытии. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве России в Индонезии.

"Посольство обратило внимание на недавнее предложение губернатора провинции Бали Ваяна Костера приостановить выдачу виз по прибытии российским туристам. Однако признаков того, что правительство Индонезии предпримет шаги на данном направлении, не прослеживается. Конечно, в случае введения данного запрета это может привести к снижению российского турпотока в Индонезию, в том числе на остров Бали", - отметили в дипломатическом представительстве.

Россия вошла в расширенный список стран, граждане которых могут получать визу по прибытии в Индонезию, в мае 2022 года. Такая виза выдается при предъявлении паспорта, действительного в течение минимум шести месяцев, обратного билета или проездного билета для продолжения поездки в другую страну, подтверждения оплаты сбора. Срок действия этой визы ограничен периодом в 30 календарных дней с возможностью одного продления еще на 30 календарных дней.

Газета The Jakarta Post сообщала, что губернатор Бали попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну. Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы на российских и украинских туристов, касающиеся злоупотреблений статусом туриста для поиска заработка на острове.