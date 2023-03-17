Захарова опубликовала фото главы МИД Дании из Афганистана в ответ на его слова о законе

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление Ларса Лёкке Расмуссена о недопуске Москвы к расследованию инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в пятницу в своем Telegram-канале фото главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена с автоматом в руках, сделанное в Афганистане, комментируя его заявления о "верховенстве права".

Захарова обратила внимания на слова Расмуссена о недопуске РФ к расследованию инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Дипломат заявлял, что в Дании, Швеции и ФРГ, где проводят свои расследования, "соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять".

"Для визуализации соблюдения Ларсом верховенства права публикую его фото во время "ознакомительной" поездки в Афганистан в 1988 году. Ларс стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК-47 для аргументации, с обеих сторон его окружают моджахеды (видимо, юристы)", - написала она, комментируя фото.

О терактах

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

Американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил 8 февраля в своей статье, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".