МИД РФ призвал США отказаться от идеи о нанесении поражения России для возвращения ДСНВ

Замглавы ведомства Сергей Рябков назвал вбросом заявления Вашингтона о "несостоятельности" приостановки участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заявления США о "несостоятельности" приостановки участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) являются вбросом, Вашингтону нужно "отказаться от пустых фантазий" на тему нанесения РФ "стратегического поражения", если он заинтересован в возобновлении действия документа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному "просвечиванию" нашего стратегического арсенала, - говорится в ответе Рябкова на вопрос СМИ, распространенном МИД РФ в пятницу. - Если же США действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ и в целом взаимодействии с нами в области контроля над вооружениями, то им следовало бы для начала отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России "стратегического поражения" и признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности".

"Если бесперспективность подобных заходов очевидна еще не для всех в Вашингтоне, то мы готовы вновь повторить, что в условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против нашей страны такой вариант полностью исключен", - акцентировал внимание замглавы дипведомства РФ.

Рябков отметил, что Москва неоднократно представляла юридические обоснования своих действий по ДСНВ, они продиктованы существенным нарушением договора со стороны США. "В полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года это дало нам основание для приостановления действия договора (ДСНВ - прим. ТАСС). Измышления юристов из Госдепартамента США, которые попросту игнорируют реальность, не могут изменить действительного положения дел", - подчеркнул замминистра.

Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из договора. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках ДСНВ, Москва должна для себя понять, как в этом документе будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.