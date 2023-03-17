Посол РФ заявил о работе с Конго над соглашениями в преддверии саммита Россия - Африка

По словам Георгия Чепика, стороны также работают над меморандумом о сотрудничестве в строительном секторе

БРАЗЗАВИЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. РФ и Республика Конго в преддверии второго саммита Россия - Африка ведут работу над заключением нескольких соглашений между двумя странами. Об этом сообщил журналистам посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик.

"В преддверии второго саммита Россия - Африка мы ведем работу по нескольким документам, включая торговые соглашения, соглашения об использовании средств, поступивших в счет погашения задолженности Республики Конго, соглашение по морскому транспорту, соглашение о взаимном признании образования и квалификаций", - сказал он.

По словам главы российского диппредставительства, стороны также работают над меморандумом о сотрудничестве в строительном секторе.

"Мы надеемся, что будет наконец-то подписан меморандум о взаимопонимании с Государственной думой Федерального собрания РФ Национального собрания Республики Конго, которое, кстати, возглавляет наш выпускник Изидор Мвуба, который владеет отлично русским языком, у которого русская жена", - добавил Чепик.

Делегацию Республики Конго на саммите Россия - Африка, как отметил посол, планирует возглавить президент страны Дени Сассу-Нгессо. "Мы исходим из того, что в Санкт-Петербург Дени Сассу-Нгессо приедет. Во всяком случае, такие намерения он уже обозначил", - сказал он.