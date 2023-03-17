Си Цзиньпин посетит с визитом Россию 20-22 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с государственным визитом, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
Как отмечается в сообщении, в ходе переговоров лидеров двух стран "будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем". Также запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.
Кроме того, в пресс-службе Кремля уточнили, что в ходе визита лидера КНР "состоится подписание ряда важных двусторонних документов".
Предыдущая очная встреча лидеров состоялась в сентябре 2022 года в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В конце декабря 2022 года Путин на переговорах с Си Цзиньпином по видео-конференц-связи пригласил его приехать весной 2023 года с государственным визитом в Москву.
Ранее в марте Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Путин в поздравительной телеграмме заверил, что Москва и Пекин продолжат координироваться по ключевым вопросам. Президент РФ также выразил уверенность в том, что они с председателем КНР обеспечат наращивание сотрудничества стран в самых разных сферах.
В октябре после XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин также был переизбран на третий срок на должность генерального секретаря Центрального комитета КПК. Таким образом, его государственный визит в Россию станет первым с момента переизбрания.