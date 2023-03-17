Пушилин назначил первого заместителя министра юстиции ДНР

Им стал Евгений Юнякин, который ранее занимал должность директора департамента контроля и разработки законодательства Минюста региона

ДОНЕЦК, 17 марта. /ТАСС/. Первым заместителем министра юстиции ДНР назначен Евгений Юнякин, который ранее был директором департамента контроля и разработки законодательства министерства. Соответствующий указ подписал врио главы республики Денис Пушилин.

"Назначить Юнякина Евгения Юрьевича на должность первого заместителя министра юстиции Донецкой Народной Республики. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа. Указ опубликован на сайте Пушилина.

Пушилин в конце января освободил от должности первого заместителя министра Якова Ходоса. В середине января от должности министра юстиции был освобожден Юрий Сироватко, исполняющим обязанности был назначен его заместитель Алексей Шамов.