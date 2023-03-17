17 марта, 08:28

Дума планирует ратифицировать протокол о сотрудничестве ОДКБ по биобезопасности 13 апреля

Согласно документу, устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генсека ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности организации

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 13 апреля планирует ратифицировать протокол о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который предусматривает взаимодействие членов организации в сфере биологической безопасности. Это следует из календаря рассмотрения вопросов, опубликованного в пятницу в базе данных нижней палаты парламента.

Документ на ратификацию внес 2 марта президент России Владимир Путин. Согласно уставу, члены ОДКБ взаимодействуют в сферах охраны госграниц, обмена информацией, информационной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий.

Внесенным протоколом предусматривается, что государства - члены ОДКБ взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Также устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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