Медведев отметил качественную и оперативную работу Минюста в непростой период на фоне СВО

Зампред Совета безопасности РФ также оценил работу министерства по укреплению международного сотрудничества в сфере юстиции

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минюст России на протяжении последнего года активно помогал оптимизировать правовое поле страны с учетом актуальных реалий, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в пятницу на заседании коллегии министерства.

"Хочу поблагодарить ведомство за добросовестную качественную работу в этот непростой период. Сразу после начала СВО наши враги делали все, чтобы максимально ослабить нашу страну, задавить ее санкциями. Это потребовало от государства своевременных эффективных действий по стабилизации экономики и поддержке социальной сферы", - сказал Медведев.

По его словам, "Минюст принимал важное участие в этой работе". Замглавы СБ отметил, что министерство занималось совершенствованием законодательства и делало это максимально быстро. "Оперативно рассмотрели и приняли многие правовые акты, необходимые для устойчивого развития страны, и, конечно, уделяли внимание созданию единого правового пространства на территории России", - подчеркнул он.

Медведев также оценил работу министерства по укреплению международного сотрудничества в сфере юстиции. "Сейчас это, действительно, для нас безусловно важно", - отметил он.