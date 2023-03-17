Богданов обсудил с послом Сирии реализацию намеченных после встречи Путина и Асада задач

Президенты России и Сирии ранее обсудили вопросы развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в пятницу на встрече с послом Сирии в РФ Башаром Джаафари реализацию задач, намеченных по итогам прошедшей в Москве встречи лидеров стран Владимира Путина и Башара Асада.

"В ходе доверительной беседы были рассмотрены пути реализации достигнутых по итогам завершившегося накануне официального визита президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в Москву договоренностей о дальнейшем наращивании многопланового российско-сирийского взаимодействия", - говорится в сообщении МИД РФ.

Путин и Асад в среду в формате расширенных переговоров и рабочего завтрака обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее. Асад, в частности, заявил, что его визит откроет новый этап отношений между странами.

В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.