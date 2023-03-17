Рогов: ВСУ в состоянии одновременно оборонять Артемовск и начать наступление в Запорожье

Председатель движения "Мы вместе с Россией" полагает, что основной удар может быть направлен на Бердянск

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Украинские войска могут одновременно вести оборону Артемовска (украинское название - Бахмут) на подконтрольной им территории ДНР и начать активную наступательную кампанию на запорожском направлении. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Думаю, да. Не стоит думать, что у них не хватит сил. Боевиков достаточно много, с учетом того, что на том же херсонском направлении их сейчас по минимуму", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Рогов полагает, что основной удар может быть направлен на Бердянск. "Это наиболее разумное и легкое действие - без взятия, например, того же Токмака или Мелитополя, просто в обход этих относительно крупных городов выход сразу к морю, чтобы перерезать сухопутный коридор. Он напрашивается. <...> Поэтому я бы все-таки ожидал здесь, но, естественно, ожидать надо везде и быть готовыми везде", - отметил он.

Ранее Рогов заявлял, что число военнослужащих ВСУ на запорожском направлении за неделю возросло на 5 тыс. В свою очередь врио губернатора региона Евгений Балицкий отмечал, что группировка украинских войск в подконтрольной Киеву части области достаточно большая.

За Артемовск идут ожесточенные бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно отмечал, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что украинская группировка собирается покинуть город, несмотря на то, что все ведущие в город дороги с твердым покрытием уже перерезаны или находятся под огневым контролем российских сил. В Киеве заявляют, что оборона города будет усилена.