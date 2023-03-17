17 марта, 10:00,
обновлено 17 марта, 10:13

Кремль анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина 21 марта

Кремль анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина 21 марта
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Пресс-секретарь главы российского государства также рассказал, что общение президента РФ и председателя КНР в Москве начнется 20 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве состоятся 21 марта, после них ожидаются заявления для прессы. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Непосредственно 21 марта будет день переговоров", - сказал он. В ответ на вопрос, будут ли заявления для прессы, представитель Кремля подтвердил: "Да, ожидаются".

В целом же общение лидеров начнется 20 марта во второй половине дня. Они переговорят один на один за неформальным обедом, пояснил Песков.

Ранее Москва и Пекин объявили об официальном визите Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта. Как отмечали в Кремле, в ходе переговоров будут обсуждаться "актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем". Также запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Ожидается подписание важных двусторонних документов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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