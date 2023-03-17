Песков: Россия высоко ценит миротворческую деятельность и посредничество Эрдогана

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал предложение экс-президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова о выдвижении турецкого лидера на Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия высоко ценит миротворческую деятельность и посредничество президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы высоко ценим усилия господина Эрдогана, его миротворческую деятельность, его попытки оказать посреднические услуги и его отношение к развитию двусторонних российского-турецких отношений", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать предложение экс-президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова о выдвижении турецкого лидера на Нобелевскую премию мира.

Ранее в пятницу газета "Нейтральный Туркменистан" сообщила, что Бердымухамедов выступил с инициативой о выдвижении Эрдогана на Нобелевскую премию мира. По данным издания, он назвал президента Турции выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня, который проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего, но и всех мусульманских народов.