17 марта, 10:01,
обновлено 17 марта, 10:24
Военная операция на Украине

Песков: позиция Польши по поставкам Миг-29 - пример роста вовлеченности НАТО в конфликт

Песков: позиция Польши по поставкам Миг-29 - пример роста вовлеченности НАТО в конфликт
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ считает, что поставка Варшавой истребителей Киеву не может повлиять на исход российской спецоперации

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Решение Варшавы по поставкам МиГ-29 - это еще один пример того, как целый ряд стран - членов Североатлантического альянса, включая Польшу, "повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт". Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Также Песков сообщил, что поставленная Варшавой Киеву техника будет подлежать уничтожению в ходе СВО. "Разумеется, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению", - сказал представитель Кремля.

"Разумеется, поставка этой военной техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа", - указал представитель Кремля, комментируя соответствующую тему.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в четверг, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. 

Теги:
УкраинаСловакияРоссияПольшаПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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