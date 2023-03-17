Путин может провести два международных телефонных разговора 17 марта

У президента будут также "разные встречи", отметил представитель Кремля Дмитрий Песков

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу может провести две телефонных беседы.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня два международных телефонных разговора планируются, если они состоятся, то мы будем в течение дня вас информировать", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что у президента будут также "разные встречи". "В случае необходимости мы будем их публичить", - отметил Песков.