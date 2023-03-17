Рогов: ВСУ усилили поиск слабых мест в обороне Запорожья, чтобы начать контрнаступление

Председатель движения "Мы вместе с Россией" считает, что активность ВСУ сейчас "выше средней"

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали действия на запорожском направлении, надеясь прощупать слабые места в позициях российских сил перед будущим контрнаступлением. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Рогов отметил, что активность ВСУ сейчас "выше средней". "Я это (активизацию на запорожском направлении - прим. ТАСС) связываю с поисками слабых мест [в позициях РФ], потому что наступление явно будет. У меня сомнений в этом нет. Я не вижу, что может остановить их планы наступления", - сказал он.

При этом алгоритм действий украинских войск, по словам Рогова, везде один: сначала нанесение авиаудара, затем обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО), потом наступление, попытка разведки боем. "Всегда пытаются просочиться на стыке разных подразделений, разных ведомств. Если, условно, что-то контролирует Росгвардия, а что-то армия, то именно в этом месте будут [попытки прорыва]. <...> Работа идет именно по поиску слабых мест в результате нестыковок, отсутствия качественного взаимодействия", - сказал он.

Рогов уверен, что помешать наступательным планам ВСУ могла бы только потеря большого количества боевиков, боеприпасов, а также уничтожение складов вооружений. "Но пока этого не происходит, потому что идут поставки [вооружений]", - отметил он.

По его словам, о планах Киева свидетельствует и прекращение украинскими войсками обстрелов из РСЗО HIMARS. "Мы видим, что нет обстрелов из HIMARS, что опять же косвенно подтверждает, что ВСУ готовятся к наступлению", - полагает он.